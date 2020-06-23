Песков заявил, что Путин после отмены режима самоизоляции не планирует возвращаться к режиму работы, подразумевающему личные встречи.

В России нету настоящих цифр по пандемии. В России есть индикатор, знаете, как канарейка, которую шахтеры, когда не было еще хороших датчиков, несли с собой в шахту, и по поведению канарейки было ясно, метан там есть или нет.

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COVID-19, парад и Путин

И вот эта канарейка – Владимир Владимирович, потому что мы знаем, что президент Путин парад разрешил, где заражаться будут другие, но отменил саммит ШОС, где заражаться придется самому; что он поставил в резиденции дезинфекционный тоннель.

Вот Bloomberg сообщает, что 80 ветеранов, которые будут на параде рядом с Путиным, будут отправлены на карантин в подмосковный санаторий. Ну, хорошо, конечно, что в санаторий, а не в какую-нибудь камеру. В общем, представьте себе: очень пожилые люди, которым реально тяжело, и вдруг их вынимают из дома и помещают в совершенно неизвестную среду только затем, чтобы вождь не испытывал никакой возможности заразиться.

Опять же Песков заявил, что Путин после отмены режима самоизоляции не планирует возвращаться к режиму работы, подразумевающему личные встречи, даже не планирует встречаться с лидерами ОПЕК +, хотя цена на нефть – первоочередная боль для Кремля.

То есть вот статистики нет, но есть канарейка в шахте. Потому что вот посмотрите на то, как ведет себя президент и станет все ясно. И, собственно, это тот человек, который летает со стерхами, бесстрашно погружается в батискафе.

Говорят, у Ким Чен Ына в резиденции тоже есть тоннель. Ведет на 10 километров и подает воздух из соснового бора. Уж не знаю, правда ли, но навеяло.

И, кстати, обратите внимание, есть много президентов, которые по тем или иным причинам отказываются признавать COVID-19 серьезным заболеванием. Есть Болсонару в Бразилии, есть Лукашенко в Беларуси, но они, отказываясь это делать, в том числе, по экономическим причинам, ведут соответствующий образ жизни. То есть Лукашенко сам играет в хоккей, Болсонару никуда не прячется, ни в какой бункер, никого тоннеля для себя не строит. И, в общем, у России удивительная история получается: для всех карантин отменен, а для Путина эпидемия продолжается.