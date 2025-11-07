На базе Эндрюс, где стоит самолет Трампа, несколько человек заболели после открытия странного пакета

6 ноября днем чрезвычайное происшествие произошло на авиабазе Эндрюс, расположенной недалеко от Вашингтона. На американскую военную базу доставили подозрительный пакет. После его вскрытия нескольким людям стало плохо.

Медики базы немедленно прибыли на место. Пострадавших отправили в медицинский центр для обследования. В здании, где открыли пакет, провели эвакуацию. Саму базу временно закрыли, а территорию вокруг оцепили, передает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Что известно о странном пакете на авиабазе Эндрюс?

Впоследствии стало известно, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Их выписали из больницы. Позже авиабаза возобновила свою работу. Степень заболевания или симптомы у людей пока не определены.

Обратите внимание! База ВВС "Эндрюс" является местом базирования президентского самолета Air Force One, а также других самолетов, которые обслуживают президента, вице-президента и высокопоставленных чиновников США. Именно отсюда Дональд Трамп обычно отправляется совершать визиты.

Издание со ссылкой на источники, пишет, что в пакете был неизвестный белый порошок. Предыдущий экспресс-тест не обнаружил опасных веществ, однако расследование продолжается. Помещение, в котором открыли конверт с порошком, расположено в здании, где работает Центр боевой готовности Воздушной национальной гвардии. Оно до сих пор остается закрытым.

Источники также сообщили, что следователи изучают политическую пропаганду, которая была вложена в пакет.

