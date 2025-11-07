На базі Ендрюс, де стоїть літак Трампа, кілька людей захворіли після відкриття дивного пакета

6 листопада вдень надзвичайна подія сталася на авіабазі Ендрюс, розташованій неподалік Вашингтона. На американську військову базу доставили підозрілий пакунок. Після його розкриття кільком людям стало зле.

Медики бази негайно прибули на місце. Постраждалих відправили до медичного центру для обстеження. У будівлі, де відкрили пакет, провели евакуацію. Саму базу тимчасово закрили, а територію навколо оточили, передає 24 Канал із посиланням на Fox News.

Що відомо про дивний пакунок на авіабазі Ендрюс?

Згодом стало відомо, що усі постраждалі перебувають у стабільному стані. Їх виписали з лікарні. Пізніше авіабаза відновила свою роботу. Ступінь захворювання або симптоми у людей поки не визначені.

Зверніть увагу! База ВПС "Ендрюс" є місцем базування президентського літака Air Force One, а також інших літаків, які обслуговують президента, віцепрезидента та високопосадовців США. Саме звідси Дональд Трамп зазвичай вирушає здійснювати візити.

Видання із посиланням на джерела, пише, що у пакеті був невідомий білий порошок. Попередній експрес-тест не виявив небезпечних речовин, однак розслідування триває. Приміщення, у якому відкрили конверт із порошком, розташоване в будівлі, де працює Центр бойової готовності Повітряної національної гвардії. Воно і досі залишається закритим.

Джерела також повідомили, що слідчі вивчають політичну пропаганду, яка була вкладена до пакунка.

