Ограничение Starshield над всей Украиной, включая ТОТ – очень плохой сигнал, – Зеленский

Об этом говорится в его официальном телеграм-канале. Он призвал профильные ведомства немедленно установить контакт с партнерами в США.

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Что сказал президент

Зеленский сообщил, что министр обороны и главнокомандующий ВСУ доложили о ситуации с Starshield.

Ограничения сохраняются вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины.

Временно оккупированная территория Украины является нашей, нашей суверенной территорией, и ограничение скорости там – это очень, очень плохой сигнал. Это ограничивает нашу способность перехватывать реактивные "Шахеды" и противодействовать другим дронам, а также посылает сигнал России о том, что Америка якобы может относиться иначе к нашей временно оккупированной территории– отметил Зеленский.

Он ожидает, что министерство обороны и министерство иностранных дел обсудят этот вопрос со всеми соответствующими структурами в США.

К слову, 13 ноября Зеленский также раскритиковал правительственных чиновников из-за ситуации с электричеством в Белой Церкви и Броварах.