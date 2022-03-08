Репортажи из России теперь будут транслироваться на английском языке. Возобновление работы сопровождалось долгими дискуссиями.
Заметьте McDonald 's закрывает в России 850 ресторанов – СМИ
Мы рассмотрели последствия нового законодательства наряду с необходимостью вести репортажи из России. После тщательного обсуждения мы решили возобновить репортажи из России на английском языке сегодня вечером, после того, как они были временно прекращены в конце прошлой недели,
– говорится в заявлении редакции.
Однако, в редакции подчеркнули, что безопасность работников является приоритетом номер один. Тем не менее, BBC обещает соблюдать свои стандарты.
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