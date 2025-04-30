Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Сырский рассказал, что происходит на фронте

Россия сделала громкое заявление о "перемирии" по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне. Оно якобы продлится с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Кроме того, российские чиновники заявляют, что якобы "готовы к миру".

Впрочем, несмотря на громкие заявления о готовности к прекращению огня в начале мая, оккупанты значительно увеличили интенсивность боевых действий. По словам Сырского, сейчас враг сосредоточил основные усилия на Покровском направлении.

Сырский заявил, что отсутствие перспектив в оперативном и тактическом плане не останавливают врага. Более того, оккупанты планируют выйти на границы Днепропетровской области.

Враг упорно пытается прорвать оборону наших войск на этом направлении и выйти на административную границу Днепропетровской области. С этой целью ежедневно российское командование бросает в бой новые подразделения, гонит на смерть своих военных, отчитывается о призрачных успехах и победах,

– сообщил Сырский.

Поэтому, главком ВСУ провел работу с бригадами, которые держат оборону на этом участке фронта. Во время нее он заслушал командиров, ознакомился с проблемными вопросами, узнал, необходимо ли дополнительное обеспечение оружием, боеприпасами, РЭБами и резервами.

Сырский также отметил, что несмотря на постоянный натиск и попытки прорыва, российская армия постоянно несет потери и отходит назад.

"Огневое поражение осуществляется на всю глубину боевых порядков противника", – добавил главнокомандующий ВСУ.