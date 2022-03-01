Партию оружия отправили в Украину 28 февраля. Об этом заявила министерша обороны Германии Кристине Ламбрехт.
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Какое оружие отправили в Украину
- противотанковые снаряды,
- переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.
Кроме того, Германия направила зенитно-ракетные комплексы Patriot в соседнюю с Украиной Словакию.
Что этому предшествовало
Ранее Германия категорически отказывалась поставлять Украине оружие. Такую позицию Берлина подвергли критике несколько стран Евросоюза. Однако, когда Россия нагло ворвалась в Украину и начала обстреливать мирных жителей, Германия решила отправить нам оружие.
В то же время в России сразу возмутились и пригрозили Берлину "горячей войной". Впрочем, как видим, в Бундестаге угроз Кремля не испугались.
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