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      Несмотря на засуху, "Укрлендфарминг" рассчитывает на хороший урожай рапса

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      Несмотря на засуху, "Укрлендфарминг" рассчитывает на хороший урожай рапса

      Засуха скорректировала планы ряда компаний, которые остановили посев масличной культуры – рапса, и замещают ее яровыми. Однако крупнейший украинский агрохолдинг "Укрлэндфарминг" (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка рассчитывает на хороший урожай благодаря раннему посеву культуры.

      По данным проекта "Посевная онлайн 2019/20" сайта latifundist.com, украинским аграриям осталось посеять около 20% озимого рапса. Культура в последние годы заслужила звание самой рентабельной масличной. Поэтому не удивительно, что аграрии постепенно расширяли свои площади под рапсом – в 2019 году посевные площади под озимый рапс составили 1,29 миллиона гектаров, что составило 128% к показателю предыдущего года.

      Однако не все агропроизводители планируют пересеивать посевы рапса. Владимир Фантух, заместитель генерального директора по вопросам инноваций и развития агробизнеса "Укрлендфарминг", сообщил, что агрохолдинг рассчитывает на хороший урожай благодаря своевременному посеву культуры.

      "В этом году у нас заложено 42 тысячи гектаров под озимый рапс. В структуре его площадь практически не изменилась по сравнению с прошлым годом (41 тысяча гектаров). Мы рано отсеялись, начали посевную кампанию еще 14 июля. Во многих регионах в почве была влага, поэтому не оттягивали занял. За 10-20% имеем рваные всходы. Но в целом довольны, как идет вегетация рапса", - заявил Владимир Фантух.

      "Укрлендфарминг" – один из крупнейших украинских агропромышленных холдингов. Группа компаний Олега Бахматюка занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством, производством мяса и молока. Агрохолдинг управляет одним из крупнейших земельных банков в Украине общей площадью более 500 тысяч гектаров.

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      Теги: Новости Украины Ukrlandfarming Укрлендфарминг Олег Бахматюк
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