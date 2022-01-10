Соответствующее поручение правительству глава государства дал во время селекторного совещания, которое состоялось 10 января.

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Владимир Зеленский поставил Кабинету министров задачу подготовить отдельную программу выплаты 1 тысячи гривен в рамках "еПідтримки" для украинских граждан в возрасте 12 – 18 лет, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19,

– отметили в ОП.

Однако других подробностей в офисе Президента пока не сообщили. Пока получить 1 000 могут только совершеннолетние украинцы, которые дважды привиты против коронавируса. Потратить средства можно на:

кинотеатры;

театры;

покупки в книжных магазинах;

абонементы на спортзал;

билеты на внутренние железнодорожные и авиарейсы.

Обратите внимание! Со второй половины января 2022 года программу расширят. В то же время украинцы старше 60 лет смогут потратить тысячу гривен на приобретение лекарств.

"Тысяча Зеленского": что известно

Владимир Зеленский объяснил, что программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тысячу гривен. Быстро и удобно – через приложение "Дія".

По словам политика, за эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. В то же время можно будет купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа - или железнодорожные перевозки.

В соответствии с условиями президентской программы, деньги предоставляют на 4 месяца с момента получения. Потратить их можно как онлайн, так и безналичным расчетом через терминал компании.

Программа продлится год – до 18 декабря 2022 года, а будут реализовывать ее в несколько этапов.

Как получить "тысячу Зеленского": смотрите видео