Так вот, Nestle, за ваши деньги бомбят детей в Мариуполе и по всей Украине, в театре, роддомах и мирном жилье. Даже там, где есть надписи ДЕТИ.

Важно Сколько ракет запустила Россия на налоги от Nestle, Renault и Philip Morris

И вам почему-то все равно. Более того, вы это финансируете.

Цинизм Nestle

Закрытие продаж KitKat и Nesquik это обычно мужественный поступок, но сотни других брендов и дальше продаются на рынке России.

А компания финансирует уплатой налогов ракетные удары по украинским детям и мирным жителям.

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