Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь рассказал, что такая фейковая информация распространяется и для того, чтобы заставить украинцев перестать сообщать информацию о местах передвижения техники врага.

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Все подобные заявления (о прослушивании – ред. 24 канал оказались фейками и частью информационно-психологических операций,

– сказал Щеголь.

Также он добавил, что в ведомстве пока нет никаких подтверждений по поводу возможности российских военных прослушивать разговоры украинцев.

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