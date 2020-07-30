Активисты вышли на митинг под здание КГГА с требованием пресечь коррупционные схемы "смотрящего" Комарницкого, народного депутата Николая Тищенко и его свояка Германа Блинова.

В связях с этими людьми и покрытии их схем они обвинили мэра Киева Виталия Кличко, говорится на странице ОО "Стоп беспределу" в Facebook.

"Сегодня "Стоп беспределу" и другие общественные организации и активисты вышли под КГГА на митинг против коррупционных схем "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого, нардепа Николая Тищенко и мужа его сестры Германа Блинова. У нас теперь нет никаких сомнений в связи с этими людьми и мэра Киева Виталия Кличко. Какой уже после всех громких скандалов, уже после обысков у Комарницкого, Тищенко, его сестры и Блинова издал распоряжение о выделении еще почти 400 млн гривен на ООО "Эко-Строй-Трейд". Это прокладка Комарницкого и Тищенко, которой в их интересах руководит Блинов", – говорится в публикации.

Там напоминается, что, по информации журналистов, "Эко-Строй-Трейд" в последние годы получила из бюджета города 6 миллиардов гривен на достройку Подольского моста и еще более миллиарда гривен на строительство 1,8 км Окружной.

"Поэтому здесь возникает логичный вопрос к мэру Кличко: или он в доле с Комарницким, Тищенко и Блиновым, если продолжает выделять деньги на их компанию и покрывать их коррупционные схемы?" – отметили активисты.

Они выдвинули к мэру еще один вопрос: почему он до сих пор не уволил коррумпированных руководителей Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Александра Свистунова, Юрия Тация и Александра Яструбенко?

"Эти люди открыто потворствуют незаконной застройке Комарницкого. Они выдают ему все разрешительные документы, градостроительные условия и ограничения на откровенно незаконные объекты, за что получают откаты. Эта коррупционная схема уже не раз освещалась в СМИ, но коррупционеров до сих пор не уволены в КГГА. Сколько еще это будет продолжаться? Почему Кличко не гонит этих подонков из администрации ли это еще одно подтверждение того, что он просто в доле с ними и с Комарницким?", – задались вопросом в общественной организации.

Активисты требуют от Виталия Кличко объяснения относительно его участия в указанных коррупционных схемах.

"Мы, как и все общество Киева, уверены: то, что Кличко продолжает отдавать миллиарды из городского бюджета на "распил" фирмам Комарницкого, Тищенко и Блинова, наводит на самого мэра подозрение в тесных связях со "смотрящими" и строительной мафией столицы. Поэтому мы требуем от мэра публично прокомментировать данную ситуацию!" – резюмировали в "Стоп произвол".