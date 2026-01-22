В Украине – аварийные отключения света: где сейчас не действуют почасовые графики
Утром 22 января в Украине ввели аварийные отключения. В результате предыдущих российских атак энергосистема имеет повреждения, ситуация в целом сложная.
Об этом пишет Укрэнерго. Сейчас в нескольких областях графики почасовых отключений не действуют.
Почему произошли аварийные отключения в Украине?
Аварийные отключения ввели для быстрой стабилизации энергосистемы. Когда ситуация позволит – Украина вернется к графикам отключений света. Сейчас они не действуют только в тех регионах, где пришлось ввести аварийные обесточивания.
Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме Ситуация в энергосистеме может измениться,
– говорится в сообщении.
Так, в частности, в 07:35 аварийные отключения начались в Полтавской области. Это вынужденная мера из-за занижения уровня напряжения. Отключения касаются 5 очередей потребителей.
Кроме того, экстренно обесточили потребителей в Черкасской области. Однако там кое-где продолжают действовать графики почасовых отключений.
На Сумщине тоже действуют аварийные отключения для 1 – 5 очереди. Сейчас запланированные графики не работают.
С 08:24 экстренные отключения ввели на Кировоградщине и Днепропетровщине.
Укрэнерго рекомендует следить за ситуацией на страницах облэнерго. Кроме того, энергетики просят экономно пользоваться светом, если он есть.
Ранее сообщалось, что в Киеве и области худшая ситуация с электроэнергией. Там уже давно не действуют почасовые графики, однако, к счастью, тотального блэкаута нет.
Какая ситуация со светом в Украине?
Киевлянам свет пока вернуть полностью не могут из-за глубокого аварийного режима и дефицита. Электричество в столице выключают в ручном режиме, учитывая состояние сетей. Министр энергетики добавил, что в ближайшие дни специалисты перейдут к жестким, но более прогнозируемым графикам отключений.
В Хмельницкой области действуют очень длительные графики отключений – до 17 часов в сутки. Из-за единства энергосистемы удары по одним регионам влияют и на другие, поэтому графики могут отличаться.
Графики отключений света в Украине часто меняют из-за динамической ситуации в энергосистеме – последствия вражеских обстрелов, погодные условия, изменения нагрузки и другие факторы. Сам график формирует Укрэнерго, а на местах только адаптируют его согласно текущим командам. Из-за этих изменений почасовые ограничения могут корректироваться.