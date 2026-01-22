В Украине – аварийные отключения света: где сейчас не действуют почасовые графики

Утром 22 января в Украине ввели аварийные отключения. В результате предыдущих российских атак энергосистема имеет повреждения, ситуация в целом сложная.

Об этом пишет Укрэнерго. Сейчас в нескольких областях графики почасовых отключений не действуют.

Смотрите также Обстрелов не было, а свет выключают: почему действуют графики в "спокойных" областях

Почему произошли аварийные отключения в Украине?

Аварийные отключения ввели для быстрой стабилизации энергосистемы. Когда ситуация позволит – Украина вернется к графикам отключений света. Сейчас они не действуют только в тех регионах, где пришлось ввести аварийные обесточивания.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме Ситуация в энергосистеме может измениться,

– говорится в сообщении.

Так, в частности, в 07:35 аварийные отключения начались в Полтавской области. Это вынужденная мера из-за занижения уровня напряжения. Отключения касаются 5 очередей потребителей.

Кроме того, экстренно обесточили потребителей в Черкасской области. Однако там кое-где продолжают действовать графики почасовых отключений.

На Сумщине тоже действуют аварийные отключения для 1 – 5 очереди. Сейчас запланированные графики не работают.

С 08:24 экстренные отключения ввели на Кировоградщине и Днепропетровщине.

Укрэнерго рекомендует следить за ситуацией на страницах облэнерго. Кроме того, энергетики просят экономно пользоваться светом, если он есть.

Ранее сообщалось, что в Киеве и области худшая ситуация с электроэнергией. Там уже давно не действуют почасовые графики, однако, к счастью, тотального блэкаута нет.

Какая ситуация со светом в Украине?