В Україні – аварійні відключення світла: де зараз не діють погодинні графіки
- 22 січня в Україні запровадили аварійні відключення через пошкодження енергосистеми.
- Аварійні відключення введено в низці областей для стабілізації енергосистеми.
Зранку 22 січня в Україні запровадили аварійні відключення. Унаслідок попередніх російських атак енергосистема має пошкодження, ситуація загалом складна.
Про це пише Укренерго. Наразі в кількох областях графіки погодинних відключень не діють.
Чому сталися аварійні відключення в Україні?
Аварійні відключення запровадили для швидшої стабілізації енергосистеми. Коли ситуація дозволить – Україна повернеться до графіків відключень світла. Нині вони не діють лише в тих регіонах, де довелося ввести аварійні знеструмлення.
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання
– йдеться в повідомленні.
Так, зокрема, о 07:35 аварійні відключення почалися в Полтавській області. Це вимушена міра через заниження рівня напруги. Відключення стосуються 5 черг споживачів.
Крім того, екстрено знеструмили споживачів у Черкаській області. Водночас там подекуди продовжують діяти графіки погодинних відключень.
На Сумщині теж діють аварійні відключення для 1 – 5 черги. Наразі заплановані графіки не працюють.
Із 08:24 екстрені відключення ввели на Кіровоградщині та Дніпропетровщині.
Укренерго рекомендує слідкувати за ситуацією на сторінках обленерго. Крім того, енергетики просять ощадливо користуватися світлом, якщо воно є.
Раніше повідомлялося, що в Києві та області найгірша ситуація з електроенергією. Там вже давно не діють погодинні графіки, однак, на щастя, тотального блекаута немає.
Яка ситуація зі світлом в Україні?
Киянам світло поки що повернути повністю не можуть через глибокий аварійний режим та дефіцит. Електрику в столиці вимикають в ручному режимі, враховуючи стан мереж. Міністр енергетики додав, що найближчими днями фахівці перейдуть до жорстких, але більш прогнозованих графіків відключень.
На Хмельниччині діють дуже тривалі графіки відключень – до 17 годин на добу. Через єдність енергосистеми удари по одних регіонах впливають і на інші, тому графіки можуть відрізнятися.
Графіки відключень світла в Україні часто змінюють через динамічну ситуацію в енергосистемі – наслідки ворожих обстрілів, погодні умови, зміни навантаження та інші фактори. Сам графік формує Укренерго, а на місцях лише адаптують його згідно з поточними командами. Через ці зміни погодинні обмеження можуть коригуватися.