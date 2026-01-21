Это связано с массированными ударами по энергетической инфраструктуре в регионе и других областях. Об этом сообщает Суспільне.

Смотрите также Угрожал прострелить колени и бросать гранаты: в Хмельницком задержали митингующего

Почему в Хмельницкой области такие значительные отключения света?

О ситуации в Хмельницкой области Общественному рассказал заместитель технического директора АО "Хмельницкоблэнерго" Андрей Чайка.

Энергосистема – это одно целое, и последствия атак отражаются на всех областях и объектах энергоснабжения. Не только в Хмельницкой области применяются длинные графики почасовых отключений. В смежных областях, таких как с нашими – Винницкая, Житомирская, Киевская – применяются еще большие перерывы в электроснабжении,

– объяснил Чайка.

Он говорит, что в регионе есть проблемы с низким напряжением. Сейчас в Хмельницкой области действуют графики отключений до 17 часов в сутки. Он говорит, что отключения осуществляются по распоряжению "Укрэнерго" в связи с дефицитом мощностей и необходимостью стабилизации энергосистемы.

"Они видят баланс между производством и потреблением в определенных областях и, соответственно, доводят величину распределения. Поэтому возможно некоторое отклонение в графиках отключений света в разных областях – у кого-то больше, у кого-то немножко меньше", – объясняет Чайка.

Это вынужденная мера. Если не выполнять графики ограничений, будет применен специальный график аварийных отключений, который обесточивает большую часть области, несмотря на объекты критической инфраструктуры.

И восстановление после таких мер ограничений потребует большого времени, что может привести к полному отключению и повреждению этих объектов, оттаивания трубопроводов, повреждения объектов генерации, теплоснабжения,

– объясняет он.

Исполняющий обязанности генерального директора АО "Хмельницкоблэнерго" Святослав Козленко объясняет, что из-за единства энергосистемы удары по одной области влияют на другие регионы. Дополнительно усложняют ситуацию погодные условия, что задерживает работу аварийных бригад и увеличивает аварийность сетей. Энергетики работают над стабилизацией энергосистемы непрерывно.

Он призвал сохранять спокойствие, ведь напряжение в обществе будет использовать враг.

В Хмельницком люди протестуют из-за длительных отключений света