Вечером 5 апреля русские боевики зашли домой к мужчине и незаконно забрали его. Александра нет дома уже четвертые сутки.

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Об исчезновении мужчины рассказала его дочь. Она просит помощи оглаской или советом, как освободить отца.

Херсонская область, Скадовск. Вечером 5 апреля мой папа Александр Горейнов был незаконно задержан оккупантами у него дома в Скадовске. Он был вывезен в неизвестном направлении и его нет дома уже четвертые сутки,

– написала она в фейсбуке.

Напомним, что во временно оккупированных территориях "рашисты" массово похищают людей. Преимущественно журналистов, активистов, волонтеров, но часто просто мирных жителей любых профессий. В Запорожье и Энергодаре сообщали, что оккупанты могут иметь предварительные списки, по которым ищут конкретных людей с украинской позицией.