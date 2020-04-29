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      Неудобно получилось: Ляшко замуровал не тот вход в ресторан "Велюр"

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      Вход в ресторан "Велюр" замуровали: Олег Ляшко перепутал двери
      Ляшко ошибся входом, когда замуровывал "Велюр" / tomato.ua

      Экс-нардеп Олег Ляшко устроил настоящее шоу, замуровав вход в ресторан депутата Николая Тищенко "Велюр", который обвиняют в работе во время карантина. Впрочем как сообщил другой экс-нардеп Борислав Береза, Ляшко замуровал вовсе не вход.

      Олег Ляшко вместе со сторонниками замуровали только выход на летнюю террасу, сообщил в своем фейсбуке Борислав Береза.

      К слову Ресторан Тищенко "Велюр" замуровал Ляшко: за дело взялась полиция

      Если же подойти ко входу и посмотреть... Опа! Это была пиар-акция непонятно для кого. Остается спросить только одно: а почему же забыли вход тоже замуровать?
      – спросил экс-нардеп.

      Он отметил и даже показал, что выход на террасу, который Ляшко называл входом в ресторан, действительно замуровали. В таком состоянии он стоит до сих пор.

      "Видно, кто-то был заинтересован именно в шоу, а не в том, чтобы закрыть ресторан по-настоящему. Поэтому получилось именно так", – заявил Борислав Береза.

      Ляшко замуровал не тот вход в "Велюр": смотрите видео

      Скандал с "Велюром": коротко

      Журналисты Bihus.info в течение нескольких дней следили за рестораном депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко и заметили, что для него карантин не писан. Туда еще продолжали приходить гости, правда только из числа так называемых "випов".

      Это изрядно возмутило общественность. Еще бы, ведь пока весь бизнес переживает огромный кризис на фоне жестких карантинных ограничений, представители власти продолжают зарабатывать, нарушая запреты, которые сами же и ввели.

      Здесь сразу же напомнил о себе "главный радикал" Олег Ляшко. Он собрал нескольких единомышленников и пошел замуровывать вход в ресторан "Велюр". Его двери заложили пеноблоками и залили монтажной пеной. Стены же расписали надписями "это карантин" и "закон один для всех".

      Ляшко замуровал вход в ресторан "Велюр": смотрите видео

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Карантин в Украине 2020 Новости политики Борислав Береза – новости Олег Ляшко Николай Тищенко Скандал
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