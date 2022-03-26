Об этом сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Львов подвергся массовым ракетным ударам.

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"Еще один большой украинский город. С огромной исторической ценностью. Рядом граница. Внутри города посольства многих стран. Но варваров ничего не интересует – ни история, ни наследие, ни иностранные дипмиссии. Неужели Европа продолжит умиротворять?", – написал Подоляк.

Что известно об обстреле Львова

Россияне 26 марта дважды обстреляли Львов. В городе объявили воздушную тревогу. В результате первой атаки примерно в 16:50 пострадали 5 человек. Пожар возник на промышленном объекте, где хранят топливо. Жилые дома не пострадали.