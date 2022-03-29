С первых дней войны Украина достигла значительных результатов в наказании россиян санкциями. Но война не прекращается, и страна-агрессор должна почувствовать на себе это сполна, поэтому санкции должны только усиливаться. Но не все страны Европы соглашаются на наложение санкций на Россию, и ведут себя в этом вопросе довольно вяло. Именно им была посвящена часть вечернего обращения Президента Украины Владимира Зеленского 28 марта.

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"Украина не может согласиться и не будет соглашаться с пассивной санкционной позицией некоторых субъектов в отношении России. Не должно быть никаких "подвешенных" санкционных пакетов – якобы, если российские войска сделают что-то, то тогда будет какой-то ответ... Мы уже прошли эту историю в прошлом году, когда мы говорили, что нужны мощные превентивные санкции против России, чтобы не было вторжения. Превентивный пакет не сделали. Полномасштабная война началась", – заявил Владимир Зеленский.

Немалый вклад в российский бюджет, который тратится на войну, идет из продажи нефти и газа. Поэтому эмбарго на поставки энергоносителей из России значительно усилило давление на страну.

Сейчас много намеков и предупреждений о том, что якобы ужесточение санкций, например в виде эмбарго на поставки российской нефти в Европу, будет в случае, если Россия применит химическое оружие. Просто нет слов. Только вдумайтесь, до чего это все дошло. Ждать химического оружия... Мы, живые люди, должны ждать... А разве все, что российские военные делают до этого и уже сделали, не заслуживает нефтяного эмбарго? Фосфорные бомбы не заслуживают? Обстрелянное химическое производство или обстрелянная атомная станция не заслуживают?

– обратился к европейцам Владимир Зеленский.

Еще один аспект – довольно слабые санкции или возможность их обойти создают для российских властей ощущение вседозволенности. А за это платят жизнями тысячи украинцев.

"Поэтому уже с этой недели мы создаем при Офисе Президента группу экспертов – как украинских, так и международных, которые на постоянной основе будут анализировать примененные против России санкции – на что они реально влияют. Наша цель – чтобы санкции работали так, как это и задумывалось. И чтобы не было никакой возможности их обходить. Это должно быть целью и для всего демократического мира – и никаких исключений. Никаких", – подчеркнул Президент Украины.

Видео обращения Зеленского 28 марта