Именно это было предсмертное желание полицейского Даниила Сафонова, погибшего 2 мая во время обстрелов завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Больше об этом С первых дней защищал Мариуполь: на "Азовстали" погиб полицейский Даниил Сафонов

Даниил Сафонов защищал Мариуполь

Даниил Сафонов был переселенцем из Донецка. В 2014 году мужчина уехал в Мариуполь. Впоследствии стал военным отдельной артиллерийской бригады. В течение трех лет он воевал с оккупантами в АТО. А в ряды Патрульной полиции вступил в 2019 году.

Погиб Даниил Сафонов 2 мая в 11.00. С ним также пали еще двое украинских бойцов. Все они выполняли очередное боевое задание. После возвращения военные попали под вражеский минометный обстрел.

Как спасли кошку Сафонова

Долгое время кошка украинского героя прожила в оккупации. К счастью, 10 июля с муками и со страданиями ее удалось вывезти на подконтрольную Украине территорию. Сделала это одна из жительниц Мариуполя, бежавшая из оккупированного города без вещей, денег, но с детьми и котами.

У Дани была предсмертная просьба – найти ее (кошку – 24 канал). Даня, брат, мы это сделали, извини, что так долго. К операции эвакуации привлекли многих, мы это сделали вместе! Искренне благодарны всем причастным за сотрудничество,

– написали на странице "Пломбир Смачный".

Сейчас четырехлапая любимица украинского защитника находится в безопасности.

Кошка Даниила Сафонова / Фото из твиттера украинского героя