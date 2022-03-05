Российским военным удалось временно захватить некоторые украинские города, такие как Бердянск, Купянск или Энергодар. Но даже в условиях оккупации наши граждане оказывают сопротивление.

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Они бесстрашно выходят на площади своих городов и сел, останавливая вражеские колонны и объясняя захватчикам, куда же им следует идти.

В частности, 5 марта на митинг против оккупантов вышли тысячи херсонцев: люди с украинскими флагами выкрикивают, что Херсон – это Украина, а также прогоняют рашистов домой. Те же цинично стреляют в воздух, чтобы разогнать мирный митинг. Но и это не пугает безоружных людей, которые защищают свою землю.

Я восхищаюсь каждым украинцем, каждой украинкой, которые протестуют. Которые берут национальный флаг и показывают российским военным, что они проиграют. Проиграют обязательно. Потому что невозможно выиграть у людей, которые без оружия в руках останавливают военную технику. Которые отказываются брать что угодно из рук оккупантов. Которым сложно. Которым опасно. Но они не теряют достоинство. И никогда не потеряют,

– подчеркнул Зеленский.

Утреннее обращение Зеленского 5 марта: смотрите видео

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