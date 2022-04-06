Поэтому у Украины есть все шансы выиграть эту войну. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 6 апреля.
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По мнению представителя Минобороны США, можно прогнозировать завершение войны только в одном случае – если будет дипломатическое решение. Однако он подчеркнул, что Украина "безусловно" и "абсолютно" может выиграть войну.
Тот факт, что президент России намерен сосредоточиться на меньшей географической территории, несомненно, является вероятностью того, что насилие будет продолжаться,
– заметил Кирби.
Чтобы уточнить, о каком именно провале Путина говорится, служащий привел несколько примеров:
- Мариуполь до сих пор не взят.
- Путин выбросил свои силы из Киева и Чернигова;
- Харьков не взяли;
- На юге Николаев не брали.
Следует заметить, что все эти города Кремль планировал захватить в считанные дни. Однако, несмотря на значительное преимущество в количестве и технике, российская армия столкнулась с сопротивлением, которого не ожидала. Поэтому каждый из этих городов прежде всего спас героизм наших воинов.
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