Поэтому у Украины есть все шансы выиграть эту войну. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 6 апреля.

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Перечислил часть неудач России

По мнению представителя Минобороны США, можно прогнозировать завершение войны только в одном случае – если будет дипломатическое решение. Однако он подчеркнул, что Украина "безусловно" и "абсолютно" может выиграть войну.

Тот факт, что президент России намерен сосредоточиться на меньшей географической территории, несомненно, является вероятностью того, что насилие будет продолжаться,

– заметил Кирби.

Чтобы уточнить, о каком именно провале Путина говорится, служащий привел несколько примеров:

Мариуполь до сих пор не взят.

Путин выбросил свои силы из Киева и Чернигова;

Харьков не взяли;

На юге Николаев не брали.

Следует заметить, что все эти города Кремль планировал захватить в считанные дни. Однако, несмотря на значительное преимущество в количестве и технике, российская армия столкнулась с сопротивлением, которого не ожидала. Поэтому каждый из этих городов прежде всего спас героизм наших воинов.

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