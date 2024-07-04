В последнее время в ГПСУ фиксируют все более дерзкие попытки пересечения границы. Об этом рассказал в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет 24 Канал.

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Беглецы продолжают обогащать преступные группы

Демченко рассказал, что задача ГПСУ заключается в том, чтобы разоблачать преступные группы, которые организуют незаконные выезды за границу.

"Фактически, все, кто пытается незаконным способом пересечь границу, являются нарушителями и несут ответственность согласно законам Украины. Это административная ответственность. Но наша задача также – разоблачать и преступные группы, схемы, организаторов, пособников, которые помогают людям, обещают содействие в незаконном пересечении границы", – сказал он.

Представитель ГПСУ рассказал, что в последнее время пограничники наблюдают более дерзкие попытки преступных групп доставлять к границе группами людей. По его словам, преимущественно речь идет о 10 – 30 мужчинах. Впрочем, был и рекорд – примерно 47 беглецов.

Преступные группы помогают таких лиц переместить как можно ближе к границе, а тогда могут делить их на меньшие группы.

Наша задача – не допускать попыток незаконного пересечения границы, и это ответственность Украины перед странами, с которыми мы граничим,

– подчеркнул Демченко.

Представитель ГПСУ также добавил, что нарушители готовы платить за побег значительные суммы.

"Обидно то, что сами нарушители готовы продолжать обогащать криминалитет, преступные группы, платя им немалые средства", – сказал Руслан Демченко.

По его словам, суммы колеблются от 3 до 12 тысяч долларов, а иногда они достигают и больших расценок.

Есть случаи, когда во время фильтрации самих нарушителей, нами устанавливается, что они платили и по 18 тысяч долларов, и по 20 тысяч долларов. И, фактически, вместо того, чтобы поддержать Украину и Силы обороны нашей страны, люди продолжают обогащать преступные группы,

– отметил спикер.