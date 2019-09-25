НХ идите: Портнов грубо обругал Львовский областной совет

Львовский областной совет принял заявление-обращение к президенту, СБУ и генпрокурору с призывом "выразить жесткую позицию относительно пророссийского реванша", который своими усилиями поддерживает бывший соратник Януковича Андрей Портнов. Портнов в ответ написал агрессивный пост в телеграмме.

В заявлении, фотокопию которого опубликовал в фейсбуке председатель Львовского областного совета Александр Ганущин, вспоминают о возбужденном ГБР уголовного дела по заявлению Портнова относительно событий 2 мая 2014 года в Одессе. Мол, в ГБР автоматически трактуют события так, будто там не было вооруженных пророссийских сепаратистов, а только "подконтрольные Парубию вооруженные общественные группировки, совершившие теракт".

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"Мы, депутаты Львовского областного совета, обращаемся к президенту, председателю СБУ и генеральному прокурору с призывом высказать жесткую позицию по поводу пророссийского реванша, который усиливается усилиями бывшего соратника Виктора Януковича Андрея Портнова с участием должностных лиц из Государственного бюро расследований", – говорится в документе.



Заявление Львовского областного совета / фото с фейсбука Александра Ганущина

Портнов в своем телеграмм-канале отреагировал крайне агрессивно и грубо: "У меня есть встречное заявление – идите НХ вместе со всей своим областным советом и пророссийским реваншем, колхозное воровское рагулье".



Ответ Портнова / Скриншот из его телеграмм-канала

Чем известен Андрей Портнов?

Это юрист, который работал на команду беглого президента Виктора Януковича. Он занимался вопросами судебной вертикали и Уголовно-процессуального кодекса. Считают, что именно он разрабатывал скандальные "диктаторские законы" от 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права украинцев и направлены были против Евромайдана.



После Революции Достоинства чиновник уехал в Россию, а впоследствии переехал в Австрию. В 2015 году ГПУ начала уголовное производство против Портнова о растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и злоупотребления властью. Также Портнов находился под санкциями ЕС, но его изъяли из санкционного списка, когда он выиграл суд "Портнов против Совета ЕС".

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