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      НХ идите: Портнов грубо обругал Львовский областной совет

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      Янукович также указывал Портнову путь, впрочем, куда именно – точно не известно
      Янукович также указывал Портнову путь, впрочем, куда именно – точно не известно / Укринформ

      Львовский областной совет принял заявление-обращение к президенту, СБУ и генпрокурору с призывом "выразить жесткую позицию относительно пророссийского реванша", который своими усилиями поддерживает бывший соратник Януковича Андрей Портнов. Портнов в ответ написал агрессивный пост в телеграмме.

      В заявлении, фотокопию которого опубликовал в фейсбуке председатель Львовского областного совета Александр Ганущин, вспоминают о возбужденном ГБР уголовного дела по заявлению Портнова относительно событий 2 мая 2014 года в Одессе. Мол, в ГБР автоматически трактуют события так, будто там не было вооруженных пророссийских сепаратистов, а только "подконтрольные Парубию вооруженные общественные группировки, совершившие теракт".

      Напомним: Освобожденных моряков допросило ГБР по заявлению Портнова, – адвокат

      "Мы, депутаты Львовского областного совета, обращаемся к президенту, председателю СБУ и генеральному прокурору с призывом высказать жесткую позицию по поводу пророссийского реванша, который усиливается усилиями бывшего соратника Виктора Януковича Андрея Портнова с участием должностных лиц из Государственного бюро расследований", – говорится в документе.


      Заявление Львовского областного совета / фото с фейсбука Александра Ганущина

      Портнов в своем телеграмм-канале отреагировал крайне агрессивно и грубо: "У меня есть встречное заявление – идите НХ вместе со всей своим областным советом и пророссийским реваншем, колхозное воровское рагулье".


      Ответ Портнова / Скриншот из его телеграмм-канала

      Чем известен Андрей Портнов?
      Это юрист, который работал на команду беглого президента Виктора Януковича. Он занимался вопросами судебной вертикали и Уголовно-процессуального кодекса. Считают, что именно он разрабатывал скандальные "диктаторские законы" от 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права украинцев и направлены были против Евромайдана.

      После Революции Достоинства чиновник уехал в Россию, а впоследствии переехал в Австрию. В 2015 году ГПУ начала уголовное производство против Портнова о растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и злоупотребления властью. Также Портнов находился под санкциями ЕС, но его изъяли из санкционного списка, когда он выиграл суд "Портнов против Совета ЕС".

       Читайте также: Помойные СМИ и тупая овца, – Портнов снова пообзывал журналистов

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      Теги: Новости Украины Андрей Портнов Российская пропаганда Новости Львова
      Источник: 24 канал
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