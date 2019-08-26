Помойные СМИ и тупая овца, – Портнов снова пообзывал журналистов

Соратник беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов в очередной раз взорвался оскорбительными словами в сторону журналистов. На этот раз из-за того, что издание "Новое время" опубликовало письмо ГПУ в Канаду с призывом снять с Портнова санкции.

Портнов опять несколько раз назвал издание "помойным", а главного редактора "тупым", сообщение с оскорблениями он опубликовал в своем Telegram-канале.

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В письме, которое получило в свое распоряжение "Новое время", ГПУ сообщает об "отсутствии юридических оснований" продолжать санкции против Портнова в Канаде. Письмо направили в посольство Украины в Канаде и Министерство иностранных дел и международной торговли Канады.

Специально для помойного издания и его тупого главного редактора Сыча сообщаю, что прокуратура ничего не просит, ее обязали это сделать уже четырьмя судебными решением,

– пишет соратник Януковича.

В своем "обращении" Портнов не скупится на оскорбления – повторяет их несколько раз.

Это не первый случай, когда Портнов откровенно оскорбляет журналистов – и не только он. Так, недавно он уже называл "помойными ямами" издание "Новое Время"," Громадське", "Радио Свобода" и "24 канал". До этого Андрей Портнов обвинил журналистов "НВ" в публикации фейков и вступился за депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского, который назвал журналистку издания "тупой овцой".

Портнов в своем блоге регулярно резко высказывался в сторону украинских СМИ, поскольку они якобы публиковали информацию о том, что его подозревали в государственной измене.

Кто такой Андрей Портнов?

Андрей Портнов - юрист, который работал на команду беглого президента Виктора Януковича. Портнов занимался вопросами судебной вертикали и переписыванием Уголовно-процессуального кодекса. Считают, что именно он был разработчиком скандальных "диктаторских законов" от 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права граждан Украины и были направлены против Евромайдана.



После Революции достоинства чиновник уехал в Россию, а впоследствии переехал в Австрию. В 2015 году ГПУ начала уголовное производство против Андрея Портнова о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и злоупотребления властью или служебным положением.



Также Портнов находился под санкциями ЕС, но его изъяли из санкционного списка, когда он выиграл в судебном деле "Портнов против Совета ЕС".