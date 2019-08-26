Генеральная прокуратура Украины просит Канаду снять санкции с Андрея Портнова – соратника президента-беглеца Виктора Януковича, который недавно вернулся в Украину.

Письмо, подписанное заместителем Генерального прокурора Украины, появилось в распоряжении издания "Новое время".

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Да, ГПУ отправила письмо в посольство Украины в Канаде и Министерство иностранных дел и международной торговли Канады 30 июля 2019 года.

В письме говорится о том, что по состоянию на 29 июля 2019-го года относительно Андрея Портнова не ведут досудебных расследований. Поэтому, согласно тексту письма, Портнов не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.

Учитывая вышеизложенное, юридические основания для пребывания Портнова Андрея Владимировича, 27.10.1973 года рождения, в Списке с Положением о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Украина) от 05.03.2014 (Freezing Assests of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, отсутствуют,

– пишет ГПУ в письме.

Письмо подписал заместитель генерального прокурора Украины Сергей Кизь.



Письмо от ГПУ / Источник: nv.ua

Канада ввела санкции против соратников Януковича, в частности Портнова, еще в 2014 году. В 2019 году санкции против него и других правительство Канады продлило еще на 5 лет.

Что предусматривают канадские санкции?

Они замораживают все активы фигурантов, обнаруженные в Канаде. Канадские граждане, где бы они ни находились, и любой в Канаде не могут:

вступать в имущественные отношения с лицами, на которых наложены санкции;

вести с ними финансовые расчеты;

предоставлять финансовые услуги.

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Кто такой Андрей Портнов?Андрей Портнов – юрист, который работал на команду президента-беглеца Виктора Януковича. Портнов занимался вопросами судебной вертикали и переписыванием Уголовно-процессуального кодекса. Считают, что именно он был разработчиком скандальных "диктаторских законов" от 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права граждан Украины и были направлены против Евромайдана.



После Революции достоинства чиновник уехал в Россию, а затем переехал в Австрию. В 2015 году ГПУ начала уголовное производство против Андрея Портнова о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением или злоупотребления властью.



Также Портнов находился под санкциями ЕС, но его убрали из санкционного списка, когда он выиграл в судебном деле "Портнов против Совета ЕС".