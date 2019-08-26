ГПУ просить Канаду зняти санкції з Портнова: фотофакт

Генеральна прокуратура України просить Канаду зняти санкції із Андрія Портнова – соратника президента-втікача Віктора Януковича, який нещодавно повернувся в Україну.

Лист, підписаний заступником Генерального прокурора України, з’явився у розпорядженні видання "Новое время".

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Так, ГПУ відправила листа в посольство України в Канаді та Міністерство закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади 30 липня 2019 року.

У листі мовиться про те, що станом на 29 липня 2019-го року щодо Андрія Портнова не ведуть досудових розслідувань. Відтак, відповідно до тексту листа, Портнов не має процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого або підсудного.

З огляду на вищевикладене, юридичні підстави для перебування Портнова Андрія Володимировича, 27.10.1973 року народження, в Списку до Положення про заморожування активів корумпованих іноземних посадових осіб (Україна) від 05.03.2014 (Freezing Assests of Corrupt Foreign Officials (Ukraine)Regulations, відсутні,

– пише ГПУ у листі.

Лист підписав заступник генерального прокурора України Сергій Кизь.



Лист від ГПУ/ Джерело: nv.ua

Канада ввела санкції проти соратників Януковича, зокрема Портнова, ще в 2014-му році. У 2019 санкції проти нього та інших уряд Канади продовжив ще на 5 років.

Що передбачають канадські санкції?

Вони заморожуються усі активи фігурантів, виявлені в Канаді. Канадські громадяни, де б вони не перебували, та будь-хто у Канаді не можуть:

вступати в майнові відносини з особами, на яких накладено санкції

вести з ними фінансові розрахунки

надавати фінансові послуги.

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Хто такий Андрій Портнов?Андрій Портнов – юрист, який працював на команду президента-втікача Віктора Януковича. Портнов займався питаннями судової вертикалі і переписуванням Кримінально-процесуального кодексу. Вважають, що саме він був розробником скандальних "диктаторських законів" від 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права громадян України і були направлені проти Євромайдану.



Після Революції гідності чиновник виїхав до Росіі, а згодом переїхав до Австрії. У 2015 році ГПУ розпочала кримінальне провадження проти Андрія Портнова щодо присвоєння, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та зловживання владою або службовим становищем.



Також Портнов перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв у судовій справі "Портнов проти Ради ЄС".