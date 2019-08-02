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      Портнову відшкодують майже 7 мільйонів гривень з держбюджету, – рішення суду

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      Андрій Портнов відсудив в України майже 7 мільйонів гривень
      Андрій Портнов відсудив в України майже 7 мільйонів гривень / Politeka.net

      Печерський райсуд Києва задовольнив позов Андрія Портнова про захист честі і гідності (за ініціювання канадських санкцій). Тож суд постановив стягнути з держбюджету на користь екс-заступника глави Адміністрації Президента часів Віктора Януковича близько 7 мільйонів гривень.

      Портнов у лютому 2019 року подав позови проти МЗС України, Генпрокуратури, посольства України в Канаді та посла Андрія Шевченка за збереження санкцій проти Портнова в Канаді.

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      Що було вказано у позові Портнова? У позовній заяві Портнова було вказано, що на той час заступники генпрокурора і посол України в Канаді в листуванні з канадською владою називали Портнова "підозрюваним", і нібито через це він потрапив до списку санкцій цієї країни. Хоча, за словами самого Портнова, в той час він не був підозрюваним у жодній справі. Ісаєвська сказала, що Портнов був у статусі підозрюваного, але недовго.

      "Сьогодні суд задовольнив мій позов про стягнення збитків, який заподіяли мені чиновники ГПУ, МЗС і Посольства України в Канаді за ініціювання канадських санкцій і фальсифікацію кримінальних справ. Сума збитку – близько 300 тисяч доларів США", – написав Портнов у Facebook.

      Він пообіцяв, що не вимагатиме "жодної копійки" з українського бюджету, а планує дочекатися, коли "казначейство стягне всі гроші з заступника генпрокурора Стрижевської, чиновників МЗС і посла України в Канаді Шевченка".

      За словами Портнова, 5 серпня він скерує відповідного листа до Казначейства "з пропозицією про координацію юридичної роботи і зобов'язанням не стягувати кошти з державного бюджету".

      Водночас адвокатка та за сумісництвом рідна сестра Портнова – Олена Ісаєвська – підтвердила проекту "Слідство.Інфо", що суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк задовольнив позов Портнова про захист честі і гідності та вирішив стягнути з держбюджету близько 7 мільйонів гривень на його користь. За словами адвокатки, влада Канади застосувала санкції проти Портнова на підставі листа української прокуратури від березня 2014 року.

      Зауважимо, що саме суддя Сергій Вовк у 2012 році засудив чинного генпрокурора Юрія Луценка до 4 років в’язниці за нібито незаконне святкування Дня міліції в палаці "Україна".

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      Теги: Новини України Новини політики Гроші Андрій Портнов Судді Печерський суд Києва Санкції Канада Бюджет
      Джерело: 24 канал
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