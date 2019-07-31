Портнов – фігурант справи про держзраду через окупацію Криму

СБУ в Криму розслідує справу про державну зраду, в межах якої перевіряє причетність Андрія Портнова до підготовки документів, які сприяли окупації Криму. На той час Портнов був заступником глави Адміністрації Президента Віктора Януковича.

Про це свідчить ухвала Херсонського міськсуду від 26 липня. У ній мовиться, що СБУ звернула увагу на публікацію у ЗМІ під назвою "Проект постановления ВР АРК во время начала оккупации готовил Портнов".

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Слідчий у справі просив суд надати СБУ у Криму дозвіл на тимчасовий доступ до аудіозапису телефонної розмови радника президента Росії Сергія Глазьєва і, ймовірно, самопроголошеного голови Верховної Ради Криму Володимира Константинова. Ця розмова відбулася 1 березня 2014 року, і в ній згадували Портнова.

Головна військова прокуратура України з 2015 року розслідує справу за підозрою Глазьєва у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, пропаганді війни та плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни, вчинених групою осіб.

Тож СБУ попросила військову прокуратуру надати копії аудіозаписів розмов Глазьєва з іншими особами, а також копії інших матеріалів, що можуть підтвердити чи спростувати причетність Портнова до скоєння злочинів.

Але військова прокуратура відповіла, що розслідування щодо радника Путіна зупинили у зв`язку з оголошенням у розшук підозрюваного. А дані про проведені слідчі дії та їхні результати до завершення досудового розслідування є таємницею досудового слідства. Тож слідчий СБУ звернувся до суду. Суд задовольнив це звернення і надав тимчасовий доступ до матеріалів провадження військової прокуратури.

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Зауважимо, що ще одним фігурантом телефонних розмов Глазьєва щодо анексії Криму є Сергій Коровченко – кандидат-самовисуванець у нардепи України, який пройшов до парламенту.

Чому Портнов може бути причетним до окупації Криму? Прокуратура почала перевіряти ймовірне авторство Портнова постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова ще в лютому 2018 року. Інформація про те, що саме Портнов – автор цієї постанови, міститься у "плівках Глазьєва". "Плівки Глазьєва" – телефонна розмова між радником президента Росії Сергієм Глазьєвим і якимось "Володимиром Андрійовичем", записана українською розвідкою 1 березня 2014 року.



У розмові Глазьєв повідомляє, що Верховна Рада Криму має ухвалити якусь постанову, яку підготував Портнов. І пояснює, що потрібно ухвалити цей документ, "щоб було зрозуміло, що не вся Україна прямо-таки хоче підписувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом".

Юрист за освітою Портнов відомий тим, що був нардепом та членом команди екс-президента Віктора Януковича, адже певний час очолював його адміністрацію. Ще до цього, у 2006 році у складі "Блоку Юлії Тимошенко" Портнов пройшов до парламенту. У 2010 році Портнов став заступником глави АП Віктора Януковича, а в 2014 – першим заступником.

У ЗМІ була інформація, що Портнов причетний до розробки диктаторських законів 16 січня 2014 року, але сам політик це категорично заперечує і каже, що причетний лише до одного закону.

У період Євромайдану Портнов втік до Росії та був оголошений у розшук, а згодом переїхав до Австрії. В Україну політик повернувся навесні 2019 року. Після Майдану Рада ЄС заблокувала гроші Портнова, проте санкції ЄС були скасовані у 2015 році.



Віктор Янукович та Андрій Портнов

Щодо Портнова прокуратура Києва розслідувала кримінальні справи за присвоєння, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та за зловживання владою або службовим становищем. Зокрема, Портнову інкримінували, що в 2010 році він незаконно очолив кафедру конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також привласнив гроші університету, жодного разу при цьому не відвідавши лекції.

Проте у 2015 році справу перекваліфікували і проти Портнова залишилось лише звинувачення – у заволодінні зарплатою університету. До 2016 року слідство не змогло з’ясувати, хто саме привласнив ці гроші, тож справу закрили.

У 2019 році Портнов повернувся в Україну і почав активно скаржитись до Держбюро розслідувань на п'ятого президента Петра Порошенка. А ректор КНУ у червні поновив Портнова на його посаді професора без конкурсу. Проте через масові протести студентів та працівників закладу вищої освіти поновлення Портнова на посаді скасували.