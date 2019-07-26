До Ради пройшов фігурант розмов радника Путіна про анексію Криму

Самовисуванець Сергій Коровченко, який пройшов до Верховної Ради, фігурував у телефонних розмовах радника президента Росії Сергія Глазьєва щодо анексії Криму, які записали українські спецслужби в лютому 2014 року.

Під час розмови Глазьєв розповів депутату Державної думи Росії Костянтину Затуліну, що міністра юстиції Криму та людину Віктора Медведчука – Коровченка слід зберегти на посаді, повідомляє "Слідство.Інфо".

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Я там з Медведчуком зараз зв'язався, вони дадуть свої пропозиції. У них там вже зараз міністр юстиції Криму (Коровченко), чинний на сьогодні. Їхній хлопець, вони його добре характеризують. Він сказав, що підтягне команду юридичну. Нам треба цього Коровченка зберегти, щоб він міністром юстиції Криму і залишився,

– заявляв радник Путіна в телефонній розмові.

За фактом "плівок Глазьєва" велося розслідування, але офіційних обвинувачень Коровченку так і не висунули.

Що відомо про Сергія Коровченка? Протягом 2006-2010 років був помічником тодішнього нардепа Андрія Портнова. За часів президентства Віктора Януковича Коровченко керував управлінням з представництва в судових органах Ради міністрів Криму. У 2013-2014 роках він очолював Головне управління Міністерства юстиції України на півострові. У березні 2014 року Коровченка звільнили з посади, а замість нього призначили Олену Сотникову.



У 2016 році Коровченко подавав документи на посаду судді нового Верховного суду України, але його не допустили до конкурсу.



Тепер Коровченко переміг на парламентських виборах на 210 окрузі у Прилуках на Чернігівщині, випередивши свого конкурента всього на 153 голоси. За даними на сайті ЦВК, Коровченко – голова ГО "Громадський рух Сергія Коровченка "Оновлення", безпартійний.

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