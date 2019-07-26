19:49
26 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Святе графіті Кіріла. Путін – ізгой в Польщі
      Вєсті Кремля
      20:34, 25 липня
      Вєсті.UA: Останній бій Кличка. Чому Медведчук не тоне
      Вєсті.UA
      19:17, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

      До Ради пройшов фігурант розмов радника Путіна про анексію Криму

      2058 Читать новость на русском
      Сергій Коровченко
      Сергій Коровченко / Korovchenko.info

      Самовисуванець Сергій Коровченко, який пройшов до Верховної Ради, фігурував у телефонних розмовах радника президента Росії Сергія Глазьєва щодо анексії Криму, які записали українські спецслужби в лютому 2014 року.

      Під час розмови Глазьєв розповів депутату Державної думи Росії Костянтину Затуліну, що міністра юстиції Криму та людину Віктора Медведчука – Коровченка слід зберегти на посаді, повідомляє "Слідство.Інфо".

      Читайте також: На окрузі брата Медведчука перераховують голоси: охорону посилили

      Я там з Медведчуком зараз зв'язався, вони дадуть свої пропозиції. У них там вже зараз міністр юстиції Криму (Коровченко), чинний на сьогодні. Їхній хлопець, вони його добре характеризують. Він сказав, що підтягне команду юридичну. Нам треба цього Коровченка зберегти, щоб він міністром юстиції Криму і залишився,
      – заявляв радник Путіна в телефонній розмові.

      За фактом "плівок Глазьєва" велося розслідування, але офіційних обвинувачень Коровченку так і не висунули.

      Що відомо про Сергія Коровченка? Протягом 2006-2010 років був помічником тодішнього нардепа Андрія Портнова. За часів президентства Віктора Януковича Коровченко керував управлінням з представництва в судових органах Ради міністрів Криму. У 2013-2014 роках він очолював Головне управління Міністерства юстиції України на півострові. У березні 2014 року Коровченка звільнили з посади, а замість нього призначили Олену Сотникову.

      У 2016 році Коровченко подавав документи на посаду судді нового Верховного суду України, але його не допустили до конкурсу.

      Тепер Коровченко переміг на парламентських виборах на 210 окрузі у Прилуках на Чернігівщині, випередивши свого конкурента всього на 153 голоси. За даними на сайті ЦВК, Коровченко – голова ГО "Громадський рух Сергія Коровченка "Оновлення", безпартійний.

      Які партії пройшли у Верховна Раду: ЦВК порахуваа всі голоси виборців

      які партії пройшли в Раду результати парламентських виборів

      blog_ava
      Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини
      сьогодні
      6358
      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Анексія Криму Віктор Медведчук Володимир Путін Андрій Портнов
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Протестная буря: чего ждать на митинге 27 июля в Москве
      сьогодні , 19:30 Протестная буря: чего ждать на митинге 27 июля в Москве
      Іван Яковина 162
      Відсіч ворогу цілодобово: в Україні створили унікальний прилад
      сьогодні , 19:09 Відсіч ворогу цілодобово: в Україні створили унікальний прилад
      Повернись живим 1589
      Державне фінансування: скільки грошей отримають партії після виборів
      сьогодні , 19:05 Державне фінансування: скільки грошей отримають партії після виборів
      Яніна Ткачук 7033
      День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
      сьогодні , 18:30 День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
      Андрій Шляхтін 8462
      Одіозний Онищенко: топ-факти про нардепа-втікача
      сьогодні , 18:25 Одіозний Онищенко: топ-факти про нардепа-втікача
      2940
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук