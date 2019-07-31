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      Портнов просто в коментарях у Facebook погрожував Данилюку: фотодоказ

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      Портнов – Данилюку: Може, мені пора купити твоє вухо??
      Портнов – Данилюку: Може, мені пора купити твоє вухо?? / Колаж 24 каналу

      Лідер ГО "Спільна справа" Олександр Данилюк у своєму Facebook пройшовся по режиму Януковича. Не оминув увагою він і екс-заступника адміністрації президента-втікача Андрія Портнова. У відповідь останній почав погрожувати екс-кандидату у президенти просто в коментарях.

      Режим Януковича звозив криміналітет з усієї країни, щоб вбивати протестувальників у Києві, підкреслив Данилюк.

      Цікаво: Активіст Стерненко подає до суду на Портнова та NewsOne

      Він також нагадав, що заступником адміністрації Віктора Януковича у той час був саме Андрій Портнов.

      Може, мені пора купити твоє вухо?
      – заявив Портнов у коментарях.


      Заява Портнова у коментарях в Олександра Данилюка

      Данилюк відреагував на коментар Портнова, попросивши більше деталей щодо цієї заяви. Втім, екс-заступник глави адміністрації Януковича так і не відповів, щонайменше у коментарях.

      Що відомо про Андрія Портнова?Був заступником голови Адміністрації Президента часів Януковича. Займався питаннями судової вертикалі й переписуванням Кримінально-процесуального кодексу. Тиснув на суддів, спонукаючи їх ухвалювати необхідні рішення. Портнов – розробник скандальних "диктаторських законів", схвалених парламентом 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права українців і були скеровані проти Євромайдану.

      Після Революції Гідності виїхав до Росії, а згодом переїхав до Австрії. У 2015 році ГПУ відкрила справу проти Портнова за підозрою у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; зловживанні владою або службовим становищем. Портнов перебував під санкціями Євросоюзу, але його ім’я вилучили із санкційного списку, коли Портнов виграв суд "Портнов проти Ради ЄС". 19 травня 2019 року Портнов повернувся в Україну.

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      Теги: Новини політики Новини України Андрій Портнов Кандидати в президенти Олександр Володимирович Данилюк
      Джерело: 24 канал
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