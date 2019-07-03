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      Активіст Стерненко подає до суду на Портнова та NewsOne

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      Стерненко хоче судитись через заяви Портнова в ефірі NewsOne
      Стерненко хоче судитись через заяви Портнова в ефірі NewsOne / life.pravda.com.ua

      Одеський активіст Сергій Стерненко подає до суду на колишнього заступника голови адміністрації президента Януковича Андрія Портнова та телеканал NewsOne. Причиною такого рішення стало те, що Портнов, буцімто, відверто "поливав його брудом" у прямому ефірі.

      На своїй сторінці у Facebook Сергій Стерненко написав, що йому набридло те, що "екс-регіонал на каналі Медведчука вчить українців як жити і відверто береше на його адресу".

      Важливо: Сьогодні він, а завтра Янукович: випускники КНУ розповіли про Портнова і його минуле

      За його словами, замість того, щоб давати свідчення на лаві підсудних, чиновник часів Януковича взявся допомагати виконавцям замовного невдалого замаху на його вбивство.

      "Я чудово знаю, що Портнов може впливати на судову систему, а тому процес проти нього буде ще більш цікавим. Саме тому я буду представляти свої інтереси в суді самостійно", – заявив активіст.

      Резюмуючи, він наголосив, що Портнов буде відповідати за свою брехню у суді. Мовляв, це такий виховний процес.

      Що Портнов сказав про Стерненка?Говорячи про одеського активіста Сергія Стерненка в ефірі телеканалу NewsOne, Андрій Портнов заявив, що йдеться про людину, яка "вчинила умисне вбивство в особливо небезпечний спосіб у центрі Одеси".

      До слова, через активну громадську діяльність на Стерненка здійснювали вже 3 напади. Під час останнього активіст, захищаючи себе та свою дівчину, смертельно поранив нападника ножем у живіт. Сам Стерненко отримав ножове поранення у руку та струс мозку.

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      Теги: Новини України Новини політики Сергій Стерненко Андрій Портнов Кримінал
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