Активіст Стерненко подає до суду на Портнова та NewsOne

Одеський активіст Сергій Стерненко подає до суду на колишнього заступника голови адміністрації президента Януковича Андрія Портнова та телеканал NewsOne. Причиною такого рішення стало те, що Портнов, буцімто, відверто "поливав його брудом" у прямому ефірі.

На своїй сторінці у Facebook Сергій Стерненко написав, що йому набридло те, що "екс-регіонал на каналі Медведчука вчить українців як жити і відверто береше на його адресу".

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За його словами, замість того, щоб давати свідчення на лаві підсудних, чиновник часів Януковича взявся допомагати виконавцям замовного невдалого замаху на його вбивство.

"Я чудово знаю, що Портнов може впливати на судову систему, а тому процес проти нього буде ще більш цікавим. Саме тому я буду представляти свої інтереси в суді самостійно", – заявив активіст.

Резюмуючи, він наголосив, що Портнов буде відповідати за свою брехню у суді. Мовляв, це такий виховний процес.

Що Портнов сказав про Стерненка?Говорячи про одеського активіста Сергія Стерненка в ефірі телеканалу NewsOne, Андрій Портнов заявив, що йдеться про людину, яка "вчинила умисне вбивство в особливо небезпечний спосіб у центрі Одеси".



До слова, через активну громадську діяльність на Стерненка здійснювали вже 3 напади. Під час останнього активіст, захищаючи себе та свою дівчину, смертельно поранив нападника ножем у живіт. Сам Стерненко отримав ножове поранення у руку та струс мозку.