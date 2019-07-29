Соратник Януковича Портнов вийшов з допиту в ГПУ

Заступник голови Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов прийшов на допит у Генпрокуратуру. Він виступає свідком у справі розслідування злочинів на Євромайдані взимку 2014 року.

Про це в прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

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Зазначимо, що Портнов мав прибути на допит 29 липня о 11:00, проте приїхав раніше на 15 хвилин у супроводі охоронців.

Портнов прибув на допит у ГПУ: дивіться відео



Портнова запросили на допит, адже він фігурує у справі про розстріли на Майдані у 2014 році. Слідство підрозрює, що він зловживав владою, коли був заступником керівника Адміністрації президента часів Януковича, а також безпосередньо причетний до організації розстрілів активістів.

О 13:00 після двох годин допиту Портнов вийшов до журналістів. Він наголосив, що у справі Майдану давно уже все розповів, та зазначив, що сьогодні було два допити: звичайний та разом з очною ставкою.



Андрій Портнов під будівлею ГПУ

Крім цього, за його словами, свідчив про "організовану злочинну групу на чолі з Андрієм Парубієм та Сергієм Горбатюком. Свій візит до ГПУ соратник Януковича згодом прокоментував й у себе в Telegram-каналі.

Портнов також зазначив, що "особисто подав в Державне бюро розслідувань 7-8 справ на Петра Порошенка". Тож сподівається, що вже восени п'ятому президенту пред'являть підозру по справі про "перешкоджання правосуддю".

Що відомо про Андрія Портнова?Був заступником голови Адміністрації Президента часів Януковича. Займався питаннями судової вертикалі й переписуванням Кримінально-процесуального кодексу. Портнов – розробник скандальних "диктаторських законів", схвалених парламентом 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права українців і були скеровані проти Євромайдану.



Після Революції Гідності виїхав до Росії, а згодом переїхав до Австрії. У 2015 році ГПУ відкрила справу проти Портнова за підозрою у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; зловживанні владою або службовим становищем. Портнов перебував під санкціями Євросоюзу, але його ім'я вилучили із санкційного списку, коли Портнов виграв суд "Портнов проти Ради ЄС". 19 травня 2019 року Портнов повернувся в Україну.

Це вже четвертий допит, на який соратника Януковича запросили з моменту його повернення в Україну. Минулого разу його запрошували два тижні тому, проте він не зміг прийти, оскільки поїхав за кордон в Туречиину.