14:16
29 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Борис Джонсон прем'єр-міністр Ямайки. Санаторій для дєда Путіна
      Вєсті Кремля
      19:35, 27 липня
      Вєсті.UA. Жир: Білий порошок Королевської. Парламент без сторожила Ляшка
      Вєсті.UA
      18:15, 27 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ

      Соратник Януковича Портнов вийшов з допиту в ГПУ

      598 Читать новость на русском
      Фото з-під будівлі ГПУ
      Фото з-під будівлі ГПУ / 24 канал

      Заступник голови Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов прийшов на допит у Генпрокуратуру. Він виступає свідком у справі розслідування злочинів на Євромайдані взимку 2014 року.

      Про це в прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

      Зверніть увагу! Коломойський не бачить поганого у режимі Януковича і спілкується з Портновим

      Зазначимо, що Портнов мав прибути на допит 29 липня о 11:00, проте приїхав раніше на 15 хвилин у супроводі охоронців. 

      Портнов прибув на допит у ГПУ: дивіться відео


      Портнова запросили на допит, адже він фігурує у справі про розстріли на Майдані у 2014 році. Слідство підрозрює, що він зловживав владою, коли був заступником керівника Адміністрації президента часів Януковича, а також безпосередньо причетний до організації розстрілів активістів.

      О 13:00 після двох годин допиту Портнов вийшов до журналістів. Він наголосив, що у справі Майдану давно уже все розповів, та зазначив, що сьогодні було два допити: звичайний та разом з очною ставкою.

      Портнов ГПУ
      Андрій Портнов під будівлею ГПУ

      Крім цього, за його словами, свідчив про "організовану злочинну групу на чолі з Андрієм Парубієм та Сергієм Горбатюком. Свій візит до ГПУ соратник Януковича згодом прокоментував й у себе в Telegram-каналі.

      Портнов також зазначив, що "особисто подав в Державне бюро розслідувань 7-8 справ на Петра Порошенка". Тож сподівається, що вже восени п'ятому президенту пред'являть підозру по справі про "перешкоджання правосуддю".

      Що відомо про Андрія Портнова?Був заступником голови Адміністрації Президента часів Януковича. Займався питаннями судової вертикалі й переписуванням Кримінально-процесуального кодексу. Портнов – розробник скандальних "диктаторських законів", схвалених парламентом 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права українців і були скеровані проти Євромайдану.

      Після Революції Гідності виїхав до Росії, а згодом переїхав до Австрії. У 2015 році ГПУ відкрила справу проти Портнова за підозрою у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; зловживанні владою або службовим становищем. Портнов перебував під санкціями Євросоюзу, але його ім'я вилучили із санкційного списку, коли Портнов виграв суд "Портнов проти Ради ЄС". 19 травня 2019 року Портнов повернувся в Україну.

      Це вже четвертий допит, на який соратника Януковича запросили з моменту його повернення в Україну. Минулого разу його запрошували два тижні тому, проте він не зміг прийти, оскільки поїхав за кордон в Туречиину.

      blog_ava
      Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
      сьогодні
      9440
      Теги: Новини України Андрій Портнов ГПУ Розслідування Євромайдан
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Книга, яку "розмели" українські читачі: як починали герої "Big Money. Принципи перших"
      сьогодні , 14:07 Книга, яку "розмели" українські читачі: як починали герої "Big Money. Принципи перших"
      Книги для гурманів 55
      Дороги, аеропорти і порти: що може змінити закон про концесії
      сьогодні , 13:02 Дороги, аеропорти і порти: що може змінити закон про концесії
      Яніна Ткачук 931
      Откат реформ – особый украинский путь
      сьогодні , 12:00 Откат реформ – особый украинский путь
      Блог Соцмережі 560
      Олександр Данилюк: Про плани на прем'єрське крісло та скорочення уряду
      сьогодні , 11:32 Олександр Данилюк: Про плани на прем'єрське крісло та скорочення уряду
      Антон Голобородько 2133
      Кадровий скандал на Луганщині: Пристюк хоче посадити свою подругу на фінансові потоки в ОДА
      сьогодні , 10:06 Кадровий скандал на Луганщині: Пристюк хоче посадити свою подругу на фінансові потоки в ОДА
      1839
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук