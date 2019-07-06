Коломойський не бачить поганого у режимі Януковича і спілкується з Портновим

Український олігарх Ігор Коломойський спілкується із екс-заступником голови АП часів Януковича Андрієм Портновим, який нещодавно повернувся в Україну. Та й у часах президентства Януковича до Майдану Коломойський нічого поганого не бачить.

Так, Коломойський "спілкувався і бачився" з Андрієм Порновим, про це він розповів в інтерв'ю "НВ".

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Окрім того, він продовжує співпрацювати із "канторою" Портнова. Однак на запитання про те, чи надавав Портнов юридичну допомогу Коломойському раніше, Коломойський заперечив.

"Він не міг. Він же в адміністрації (Януковича – 24 канал) працював, а після цього він практику особливу і не вів. Але я з його конторою працюю, у нього там є хороші хлопці", – сказав Коломойський.

Водночас на запитання, про які самі справи йде мова, Коломойський відповів: "А хр*н його знає".

Що відомо про Андрія Портнова?Був заступником голови Адміністрації Президента часів Януковича. Займався питаннями судової вертикалі й переписуванням Кримінально-процесуального кодексу. Тиснув на суддів, спонукаючи їх ухвалювати необхідні рішення. Портнов – розробник скандальних "диктаторських законів", схвалених парламентом 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права українців і були скеровані проти Євромайдану.



Після Революції Гідності виїхав до Росії, а згодом переїхав до Австрії. У 2015 році ГПУ відкрила справу проти Портнова за підозрою у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; зловживанні владою або службовим становищем. Портнов перебував під санкціями Євросоюзу, але його ім’я вилучили із санкційного списку, коли Портнов виграв суд "Портнов проти Ради ЄС". 19 травня 2019 року Портнов повернувся в Україну.

При цьому олігарх запитав журналістку, чи вона до Портнова "ставиться не дуже". Та, зі свого боку, нагадала про режим Януковича.

А що було погано за режиму Януковича?.. Обговорімо, чому ні? Це ж тема вічна. Що було погано за Януковича? До Майдану. Ця частина однозначно трактується всіма,

– відповів коломойський.

Коломойський зазначив, що президент-утікач "особисто винен у всьому, що сталось". Олігарх також підтвердив, що з ним про це розмовляв до Майдану.

"(Розмовляв – 24 канал) 27 листопада, перед його поїздкою до Вільнюса. Я його умовляв, щоб він підписав (асоціацію з ЄС – 24 канал). Я йому говорив: ніякої Асоціації не буде, підпиши, та й усе. Люди хочуть підписати Асоціацію. А він: "Ні". – "А чого ні?". — "Ну, далеко зайшов". Кажу: да ладно, поясніть цьому Путіну, що нічого страшного, навпаки навіть, і тут добре, і там добре", – розповів Коломойський.

Це не єдине повернення чиновників часів Януковича. Андрій Клюєв – у минулому депутат ВР від "Партії регіонів", голова адміністрації Віктора Януковича, захотів балатуватися у нардепи по мажоритарному округу. Він втік з України у 2014 році. Спочатку ЦВК через рішення суду зарєетрувала його, однак згодом скасувала реєстрацію. Через це у Києві відбулись протести.

Окрім того, на коментар журналістки щодо "сім'ї Януковича" Коломойський запитав, "як це на ній позначилось".

Зазначимо, бізнесмен Ігор Коломойський, який останні два роки перебував за кордоном, 16 травня повернувся в Україну. Сам він пояснював, що причина – сімейні обставини. Коломойський каже, що пробуде тут 5 років, але втручатись у президентство Зеленського не має наміру.

Чому Коломойський виїхав з України та де він жив?Раніше Ігор Коломойський переконував, що востаннє був в Україні у червні 2017 року. Як пояснював підприємець, так довго він не повертався сюди через суди, пов'язані з "Приватбанком". Крім того, Коломойський заявляв що побоюється, якщо повернеться в Україну, то може звідси вже не виїхати. Цілком імовірно, причиною таких слів був його конфлікт з чинним українським президентом Петром Порошенком.



Відомо, що Коломойський поза Україною спершу проживав у Женеві (Швейцарія), проте у 2018 році перебрався до Ізраїлю, де згодом і влаштував собі офіс задля ведення справ. Олігарх неодноразово запевняв, що має намір повернутися до Швейцарії, однак це так і не сталося. Щодо переїзду до Ізраїля, то Коломойський це теж пояснював сімейними обставинами.