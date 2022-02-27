Полиция Харьковщины, руководство, спецподразделения, территориальные подразделения, патрульная полиция работают в круглосуточном режиме.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

Ни одного факта измены не было, – полиция

Не зафиксировано ни одного факта измены присяге сотрудниками полиции. Наши полицейские участвуют в освобождении города от российских захватчиков,

– отметили правоохранители.

Харьковские полицейские еще раз призвали россиян складывать оружие и сдаться. Ведь только в этом случае они могут гарантировать захватчикам жизнь.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.