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      Ни один дом не уцелел: последствия ужасной непогоды в Одесской области

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      Вода сносила несколькотонные дома, как карточные. На Одесщине люди до сих пор приходят в себя от урагана, который пронесся по региону. Из ила достают утопленных домашних животных, а из домов, которые чудом уцелели, выбрасывают грязь.

      От стихии сильно пострадали жители поселка Молога. Очевидец Александр Осовский вспомнил, что ничего не предвещало беды – просто начался мелкий дождь.

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      Вдруг откуда-то начала прибывать вода, дом начал стремительно заполняться. Александр с женой побежали спасаться на второй этаж. Когда же мужчина выглянул в окно, то не поверил своим глазам: соседский дом поднялся в воздух.

      Я видел, что проплывает машина, потом сверху на нее заплыл дом. Все снесло течением. То, что мы строили и собирали всю жизнь, смыло за две минуты,
      – сказал Александр.

      Двухэтажный дом упал на новую машину Александра. Он отметил, что чистка машины от грязи стоит 1000 долларов, но еще нужно делать ремонт.


      От стихии сильно пострадали жители поселка Молога

      К счастью, соседей в тот день дома не было. Чтобы восстановить снесенный дом, придется приложить немалые усилия и, главное, большие средства. Беда произошла из-за прорыва дамбы. Огромный поток воды ворвался в поселок, разрушая все на своем пути.

      Из сотни частных домов селе Молога не уцелел ни один. Они буквально утонули в грязи. К сожалению, не обошлось без жертв – мужчину смыло водой – спасти его не удалось. Кроме того, жертвами потока стало много животных, которых до сих пор достают из грязного ила.


      Из сотни частных домов селе Молога не уцелел ни один

      Сейчас местные жители до сих пор остаются без света, воды и газа. Им даже негде ни принять душ, ни помыть грязные вещи.

      К слову, в пятницу, 9 августа, в столице можно было наблюдать сильные порывы ветра. Также из-за дождя затопило некоторые улицы.

      blog_ava
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      12 августа
      24526
      Теги: Новости Украины Жертвы Стихийный бедствия Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Новости Одессы Непогода в Украине Ремонт
      Источник: 24 канал
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