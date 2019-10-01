12:46
1 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Универсальные солдаты для Путина. Россию спасают от айфонов
      Вєсті Кремля
      21:33, 30 сентября
      Вести.UA: Мендель в очередной раз оскандалилась. От Зеленского убегают соратники
      Вєсті.UA
      19:38, 30 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Ни один нардеп не в состоянии полностью разобраться в законопроекте № 1210, – Белькова

      33 Читати новину українською
      Ольга Белькова
      Ольга Белькова / grushevskogo5.com

      Законопроекты № 1210 и № 1210-1, которыми предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс, столь обширны и затрагивают такой широкий круг вопросов, что практически ни один из парламентариев, даже в профильном комитете, не в состоянии охватить своим вниманием и понять весь законопроект до конца.

      Об этом 112.ua рассказала член налогового комитета Ольга Белькова для статьи "Не быть марионетками Коломойского: Пойдет ли налоговый комитет на уступки бизнесу в законопроекте № 1210?".

      "По такому огромному законопроекту нет людей, которые разбираются во всем… Я разбираюсь в какой-то части, мои коллеги еще в одной части", – говорит Ольга Белькова.

      Примечательно, что в комитете самый скандальный блок – в отношении налогообложения ЖРС – был поручен заместителю главы налогового комитета Александру Дубинскому, которого в СМИ называют очень близким к Игорю Коломойскому.

      Дубинский ранее не был специалистом по налоговому законодательству. Он получил известность в качестве ведущего программ "Гроші" и "Украинские сенсации" на канале Коломойского "1+1". Во время противостояния олигарха с предыдущими властями Украины Дубинский в своих программах активно защищал олигарха и создавал нужную телекартинку, в частности в медиапространстве уничтожал руководство Нацбанка и лично Петра Порошенко.

      Как говорится в материале "Марионетки Коломойского: Почему налоговый комитет Рады идет на поводу у олигарха", сейчас Дубинский из очень богатого журналиста моментально превратился в очень влиятельного парламентария: занимает руководящий пост в налоговом комитете, делегирован в конкурсную комиссию по отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков, среди которых и "ПриватБанк".

      Получить комментарий у самого Дубинского 112.ua не удалось, хотя он пообещал это сделать, но затем не отвечал ни на звонки, ни на СМС.

      Напомним, проект, возможно, будет внесен на голосование в первом чтении уже на этой неделе. Эксперты уверены, что в таком виде он только навредит украинской экономике, поскольку сделает экспортоориентированные отрасли менее конкурентными на международных рынках.

      blog_ava
      Четыре дочери и развод: что известно о личной жизни Андрея Богдана
      сегодня
      3253
      Теги: Налоговый кодекс Игорь Коломойский Законодательство
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Фильмы октября: топ-7 потрясающих премьер, которые ждал весь мир
      сегодня , 12:31 Фильмы октября: топ-7 потрясающих премьер, которые ждал весь мир
      Марта Вересюк 35
      Музыкальные новинки сентября: 10 альбомов и песен, которые нельзя пропустить
      сегодня , 12:30 Музыкальные новинки сентября: 10 альбомов и песен, которые нельзя пропустить
      Олена Булан 12
      Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      26 сентября , 19:21 Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      777
      Получит ли Конгресс записи переговоров Трампа с Путиным, или Спасибо "крысе" из разведки США
      сегодня , 12:00 Получит ли Конгресс записи переговоров Трампа с Путиным, или Спасибо "крысе" из разведки США
      СерпомПо 271
      Не пейте слишком горячим: Супрун рассказала о пользе и вреде кофе
      сегодня , 10:43 Не пейте слишком горячим: Супрун рассказала о пользе и вреде кофе
      1193
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук