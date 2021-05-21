Соответствующая ситуация вызвана тем, что Кремль поддерживает диктатора Башара Асада и предоставляет военную помощь в обмен на месторождения и нефть. Об этом в выпуске "VETERANO блог" рассказал украинский военный Леонид Остальцев.

Полный выпуск блога Российские наемники в Африке: в ООН назвали преступления военных Москвы в ЦАР

"После приглашения россиян в любой уголок мира, всегда происходит одно и то же – ничего хорошего и ценного, кроме потерянных жизней и отстаивания исключительно интересов России", – разъяснил Остальцев.

Он добавил, что Россия, несмотря на потребности и проблемы регионов и государств, может прибегнуть к чему угодно ради своих интересов.

Россия не признает своих наемников

По словам Остальцева, в гражданской войне в Центральноафриканской республике с одной стороны есть официальное правительство, а с другой – повстанцы. Однако ветеран АТО заметил, что со стороны власти Республики также воюют частные военные компании России.

Официально власти России не признают присутствие своих военных в ЦАР, мол, там есть только военные инструкторы, которые не принимают участия в боевых действиях – кроме случаев, когда на них нападают,

– отметил Остальцев.

В то же время согласно отчету Организации Объединенных Наций и информации СМИ, частные военные компании несут ответственность за значительные преступления – пытки во время допросов, нападения на гражданских и изнасилования в частности.

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