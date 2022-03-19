Угрозы для людей нет

Об этом заявил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Он заверил, что задымление не представляет никакой угрозы для людей.

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Пресс-офицер ГСЧС обьяснил, что погода не позволила переместиться воздушным массам. В результате произошло накопление загрязняющих веществ.

Ничего страшного не произошло. Определенная погода не дала переместиться воздушным массам, и эти загрязняющие вещества накопились в приземной прослойке воздуха. Поэтому здесь ничего страшного нет. Нет какой-либо угрозы для людей,

– сказал Хорунжий.

Он добавил, что подобное задымление происходило весной прошлого года.

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