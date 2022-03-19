Угрозы для людей нет
Об этом заявил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Он заверил, что задымление не представляет никакой угрозы для людей.
К теме Это не Чернобыль, – в МВД объяснили удушающий смог над Киевом
Пресс-офицер ГСЧС обьяснил, что погода не позволила переместиться воздушным массам. В результате произошло накопление загрязняющих веществ.
Ничего страшного не произошло. Определенная погода не дала переместиться воздушным массам, и эти загрязняющие вещества накопились в приземной прослойке воздуха. Поэтому здесь ничего страшного нет. Нет какой-либо угрозы для людей,
– сказал Хорунжий.
Он добавил, что подобное задымление происходило весной прошлого года.
К теме – Смог над Киевом: в МВД объяснили, откуда он взялся: смотрите видео