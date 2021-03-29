В Нидерландах прихожане церквей, нарушивших карантин, напали на журналистов: видео
В Нидерландах несмотря на жесткий карантин 28 марта открылись на службу 2 церкви. Прихожане избили журналистов, которые приехали снять сюжет о нарушителях ограничений.
Источник:DW
Что случилось в Нидерландах
Журналисты приехали к протестантскому храму Миераскерк в городе Кримпен-ан-ден-Эйссел неподалеку Роттердама. Накануне церковь заявила, что проведет службу для всех прихожан и эта информация попала в СМИ.
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Заметим, в стране действует строгий карантин и все массовые собрания, в том числе и церковные службы, запрещены.
Журналист Жакки ван Гиссен написал в твиттере, что на него напал прихожанин.
Боль прошла, но я все еще в шоке. Сегодня утром во время работы на меня напал прихожанин в Кримпене,
– заявил работник СМИ.
Смотрите видео нападения на журналиста:
Правоохранители вывели из церкви во время службы подозреваемого в нападении 43-летнего мужчину. Его задержали.
Еще одно нападение на журналистов произошло возле церкви Сиона в городе Урк, к северо-востоку от Амстердама. Прихожане напали на журналистов во время службы, проходившей без соблюдения карантинных норм.
Один из прихожан намеренно сбил телеоператора у церкви своей машиной.
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