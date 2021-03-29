В Нидерландах несмотря на жесткий карантин 28 марта открылись на службу 2 церкви. Прихожане избили журналистов, которые приехали снять сюжет о нарушителях ограничений.

Что случилось в Нидерландах

Журналисты приехали к протестантскому храму Миераскерк в городе Кримпен-ан-ден-Эйссел неподалеку Роттердама. Накануне церковь заявила, что проведет службу для всех прихожан и эта информация попала в СМИ.

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Заметим, в стране действует строгий карантин и все массовые собрания, в том числе и церковные службы, запрещены.

Журналист Жакки ван Гиссен написал в твиттере, что на него напал прихожанин.

Боль прошла, но я все еще в шоке. Сегодня утром во время работы на меня напал прихожанин в Кримпене,

– заявил работник СМИ.

Смотрите видео нападения на журналиста:

De pijn is weg maar ben nog steeds geschokt - ben vanochtend tijdens mijn werk aangevallen door een kerkganger in Krimpen @RTV_Rijnmond - meer hierover op https://t.co/5yHj38zkri -nu eerst aangifte doen pic.twitter.com/8VJR5np17j — Jacco van Giessen (@jaccovangiessen) March 28, 2021

Правоохранители вывели из церкви во время службы подозреваемого в нападении 43-летнего мужчину. Его задержали.

Еще одно нападение на журналистов произошло возле церкви Сиона в городе Урк, к северо-востоку от Амстердама. Прихожане напали на журналистов во время службы, проходившей без соблюдения карантинных норм.

Один из прихожан намеренно сбил телеоператора у церкви своей машиной.

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Обратите внимание! Ранее в Нидерландах продлили локдаун до конца марта. Так, в стране действует комендантский час с 21:00 до 4:30, все рестораны закрыты, а работа магазинов – ограничена.