Премьер-министр Марк Рютте заявил, что страна направит в Украину тяжелую технику – в частности, бронемашины.

Важно Байден проводит закрытый видеозвонок с союзниками по ситуации вокруг Украины

О поставке оружия Рютте рассказал после беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Утром премьер и президент обсудили ситуацию на Донбассе и поддержку Нидерландов в борьбе с российским нашествием.

Что нужно Украине для победы над Россией? К примеру, истребители, системы ПВО, противокорабельные ракеты, танки, беспилотники всех видов, реактивные системы залпового огня. Мы регулярно озвучиваем потребности нашим союзникам,

– отметил Андрей Ермак, который и сообщил о решении Нидерландов.

Смотрите также: Обращение Зеленского к парламенту Нидерландов