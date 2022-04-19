Премьер-министр Марк Рютте заявил, что страна направит в Украину тяжелую технику – в частности, бронемашины.
Важно Байден проводит закрытый видеозвонок с союзниками по ситуации вокруг Украины
О поставке оружия Рютте рассказал после беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Утром премьер и президент обсудили ситуацию на Донбассе и поддержку Нидерландов в борьбе с российским нашествием.
Что нужно Украине для победы над Россией? К примеру, истребители, системы ПВО, противокорабельные ракеты, танки, беспилотники всех видов, реактивные системы залпового огня. Мы регулярно озвучиваем потребности нашим союзникам,
– отметил Андрей Ермак, который и сообщил о решении Нидерландов.
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