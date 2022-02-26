Об этом говорится в письме правительства Нидерландов в украинский парламент в субботу, 26 февраля.

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Власти Нидерландов также сообщили, что переместят сотрудников посольства из Львова в Ярослав, через границу с Польшей, из-за ухудшения безопасности.

Вместе с нашими союзниками, министерство обороны Нидерландов стремится доставить это оружие как можно скорее,

– отметили в Гааге.

Ранее Нидерланды уже обещали винтовки, боеприпасы, радиолокационные системы и работы по обнаружению мин. Ракеты стали дополнением к другому оборудованию.