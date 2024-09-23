Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Партнеры делают все для усиления системы ПВО.

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Нидерланды усилят поддержку Украины

Я могу говорить только о том, что мы поставили. Мы поставили радарную систему и очень скоро поставим три пусковые установки. Мы также пытаемся найти другие элементы, которые необходимы для укомплектования системы,

– сказал он.

Отметим, что речь идет о так называемом пазле Patriot, инициированном предшественницей Брекельманса, Кайсой Оллонгрен. Согласно этой концепции, Нидерланды и другие страны предложат различные компоненты систем Patriot, чтобы Украина могла получить полный комплекс.

По словам Брекельманса, несколько стран также изъявляют желание помочь Украине в укреплении ее системы ПВО и прилагают все усилия для этого.

"Но они столкнулись с некоторыми проблемами, из-за которых нельзя собрать эту систему. И это зависит от других стран, хотят ли они быть открытыми. Причина, из-за которой мы не всегда прозрачны, заключается в том, что мы не хотим информировать Россию. А если я расскажу все оперативные детали, то мы сделаем Россию мудрее, чем она уже есть. И я не думаю, что мы должны информировать Россию", – сказал министр.