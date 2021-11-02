Что известно о пострадавших

Трагедия произошла в 14:15 по местному времени. По словам очевидцев инцидента, под завалами может находиться около сотни человек. Их точное количество пока неизвестно.

Ранее В Нигерии на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв: среди погибших – дети

На месте происшествия работают спасатели. Им удалось извлечь из-под руин 4 уцелевших. В то же время издание PM News сообщает, что спасатели вытащили тела еще 7 жертв.

41-летний строитель Эрик Теттех рассказал, что его бригада ждала экскаватор, когда здание внезапно начало падать.

Я и мой брат сбежали. Но там было больше людей – более 100,

– сказал строитель.

Горожане уже обвинили власть в том, что спасательную операцию не начали в срок. Ведь сперва завалы руками разбирали очевидцы трагедии.

В настоящее время идут поисковая операция и расследование причин обвала.



В Нигерии обрушился 21-этажный дом / Фото BBC

Что известно о многоэтажке

Дом был частью комплекса 360 Degrees Towers, предназначенного для размещения роскошных квартир и пентхаусов. Его строительство еще продолжалось.

Схему строительства разрабатывала компания Fourscore Homes Limited. Она работала над планировкой зданий в Великобритании, США, Южной Африке и других регионах Нигерии.