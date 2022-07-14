Об этом заявил руководитель волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный.

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Он подчеркнул, что мир должен постоянно усиливать санкционное давление на россию и оперативно ликвидировать любые лазейки, через которые россия пытается обходить санкции.

Тревожным звоночком обхода санкций стало согласие некоторых европейских энергетических компаний платить россии за газ в рублях. Это не только нарушение санкций, но и опасный прецедент. Ведь Путин воспринимает такие уступки как слабость Запада и будет выдвигать новые и новые требования, чтобы разрушить коллективное санкционное давление. россия уже начала шантажировать Европу остановкой газоснабжения, требуя передать ей турбину для газопровода Северный поток-1 в обход санкций,

– заявил Палатный.

Он подчеркивает, что весь демократический мир должен действовать слаженно, чтобы остановить агрессора.

"Не может быть никаких компромиссов с террористом и убийцей! Санкционное давление на россию должно неуклонно усиливаться, чтобы обескровить ее экономику и убить желание продолжать войну против Украины. Санкции должны быть унифицированы и действовать в каждой части мира, чтобы страна-агрессор никоим образом не могла их избежать или обойти. Только при таких условиях россия поймет, что каждый день войны для нее – это миллиардные потери и падение ее экономики. И единственным выходом для нее станет вывод войск с территории Украины и как следствие – крах путинского режима", – подчеркнул руководитель «Украинского штаба».

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