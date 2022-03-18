Поэтому Ермак призвал ответственные компании, которые уходят с российского рынка, переориентироваться на Украину.

Кстати Средства международных партнеров, а также репарации от России, – Ермак о плане восстановления Украины

Будет ли в России дефолт

Из-за сильных санкций страна-агрессор заявила о трудностях с выплатой долга по своим еврооблигациям 2023 и 2043 годов, деноминированных в долларах.

Поэтому 18 марта рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг России с CCC до CC. Это преддефолтное состояние.

Смотрите обращение Ермака за 18 марта: