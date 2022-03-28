Соответствующие заявления канцлер Германии Олаф Шольц сделал в эфире шоу Энн Уилл. Политик отметил, что вторжение России в Украину является "возвращением к империализму".

Читайте также Путин добился обратного эффекта вторжением в Украину, – Шольц

Шольц о закрытии неба над Украиной

Олаф Шольц пригрозил России, чтобы та не смела нападать на Германию. В то же время подчеркнул, что страна должна готовиться, ведь у нее есть такой сосед как Россия.

Он также отметил, что требования Зеленского относительно большей помощи Украине справедливы.

Однако мы не будем вступать в боевые действия с военными, даже если вы называете их миротворцами, и мы не создадим бесполетную зону,

– отметил канцлер Германии.

Шольц считает, что подобные меры стали бы началом "грандиозного противостояния между НАТО и Россией". Альянс же не хочет быть частью этой войны.

В то же время НАТО, по словам политика, готовится к радикальным мерам в случае применения Россией биологического и химического оружия.

Напомним, ранее Шольц сообщил, что в Германии работают над тем, чтобы как можно быстрее полностью отказаться от российских нефти и угля.

Ознакомьтесь – в Германии отреагировали на требование России платить за газ в рублях: смотрите видео