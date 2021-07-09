Даша Квиткова совсем скоро станет мамой. Она и ее избранник нетерпением ждут рождения общего сына. Звездная мама может родить даже сегодня – в свой день рождения.
Интересно Хотели ехать в роддом – Даша Квиткова рассказала о тренировочных схватках
Никита Добрынин поздравил жену с днем рождения
"Дико кайфую от того, какая ты прекрасная, разная, мудрая и нежная. Та, которую я искал и мечтаю беречь тебя всю свою жизнь", – с нежностью написал Никита в публикации.
Мужчина добавил, хочет, чтобы этот день рождения был особенным. Чтобы было больше теплых слов, сюрпризов и любимых песен. А подарков все равно будет много, потому что они не зависят от праздников.
Моя маленькая, ты творишь наше счастье и чудо нашей семьи! Спасибо тебе за тебя! И конечно, что твоим родителям! С днем рождения, моя Квиткова,
– поздравил любимую Добрынин.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
В комментариях подписчики телеведущего также оставляют много приятных слов для его избранницы:
- "Красивые слова, которые каждая женщина мечтает услышать от своего мужа. Поздравляю! Берегите друг друга!"
- "Искренне поздравляю Дашу с ее днем рождения! Красавица! Такая женственная и обаятельная! Желаю счастья!"
- "Искренние поздравления Даши с днем рождения! Желаю исполнения всех желаний, искренней любви до золотой свадьбы! А также легких родов и счастливого материнства!"
- "Очень красивые слова! Тоже присоединяюсь к поздравлениям!"
- "С именинницей! Здоровья вам и крепкой любви!"