Министр иностранных отметил, что этот вопрос был ключевым во время переговоров политических советников лидеров "нормандской четверки". Об этом он сообщил на брифинге в Харькове 11 февраля.

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Россия настаивает, чтобы Украина вела прямой диалог с пророссийскими боевиками. Если Украина на это пойдет, тогда статус России из стороны конфликта изменится на статус посредника в конфликте. Именно поэтому мы на это не идем,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

В то же время глава МИД рассказал, что переговоры в нормандском формате были непростыми. Украинская делегация не уступила ни один принципиальный момент и не пересекла красных линий.

"Россия начала очередную волну обвинений, мол, мы готовим наступление. Хочу заявить, что никаких наступлений Украина не планирует. Все эти сообщения России для нагнетания ситуации и попыток переложить вину на Украину. Ответственность за эскалацию несет Россия", – отметил министр иностранных дел.

Ермак прокомментировал встречу "Норманди"

Андрей Ермак по итогам переговоров политических советников в нормандском формате указал, что:

Стороны согласились продолжать диалог.

Ни одного документа на этот раз не одобрили.

Все участники поддерживают необходимость полного прекращения огня на Донбассе.

Подробнее – брифинг Андрея Ермака после переговоров в Берлине: смотрите видео