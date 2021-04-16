Никогда так сложно не было, – Зеленский о перезагрузке КСУ
Перезагрузки Конституционного Суда, который пытается препятствовать реформам в Украине, еще не произошло. Однако шаги, предпринятые в этом направлении, являются правильными.
Источник:Офис Президента
Некоторые судьи КСУ сильно ударили по антикоррупционной инфраструктуре, однако удалось это быстро заблокировать. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский.
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Он пояснил, что несколько судей Конституционного Суда, среди которых его глава, не могут посещать заседания. Ведь они к ним не допущены.
Все антикоррупционные органы работают. Перезагрузка Конституционного суда еще не состоялась, но мы – на правильном пути,
– подчеркнул глава государства.
"Кстати, никогда так сложно не было. Мой предшественник изменил закон о КСУ так, чтобы нельзя было с ними ничего сделать", – добавил Зеленский.
И отметил, что судьям тогда дали слишком большие полномочия и сделали невозможным их увольнение. По его мнению – специально, чтобы контролировать КСУ.
Реформа Конституционного Суда
- Нардепы поддержали за основу законопроект, который предусматривает реформу КСУ. Во время его доработки приняли во внимание выводы Венецианской комиссии.
- Там, в частности, говорится о возможности заявления отвода отдельных судей. Это может произойти, если решение поддержат не менее 10 судей.
- Чтобы обеспечить прозрачность, предусмотрено также, что Конституционный Суд будет рассматривать дела преимущественно в форме устного производства.
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