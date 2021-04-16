Перезагрузки Конституционного Суда, который пытается препятствовать реформам в Украине, еще не произошло. Однако шаги, предпринятые в этом направлении, являются правильными.

Некоторые судьи КСУ сильно ударили по антикоррупционной инфраструктуре, однако удалось это быстро заблокировать. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский.

Важно Рада изменила требования к назначению судьи КСУ: какие они теперь

Он пояснил, что несколько судей Конституционного Суда, среди которых его глава, не могут посещать заседания. Ведь они к ним не допущены.

Все антикоррупционные органы работают. Перезагрузка Конституционного суда еще не состоялась, но мы – на правильном пути,

– подчеркнул глава государства.

"Кстати, никогда так сложно не было. Мой предшественник изменил закон о КСУ так, чтобы нельзя было с ними ничего сделать", – добавил Зеленский.

И отметил, что судьям тогда дали слишком большие полномочия и сделали невозможным их увольнение. По его мнению – специально, чтобы контролировать КСУ.

Реформа Конституционного Суда